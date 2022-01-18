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Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снегопад

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снегопад
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Обильный снегопад в столице прекратится в районе 15:00 вторника. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Снег продолжится, но станет постепенно ослабевать, а к 15 часам и вовсе прекратится, — написал синоптик на официальной странице в социальной сети Instagram.

Мощные осадки в виде снега начались в Москве утром 18 января. По словам Евгения Тишковца, пик интенсивности снегопадов пришелся на период с 06:00 до 09:00, когда видимость в зарядах ухудшилась до одного километра и менее.

Также «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области из-за гололедицы. Период предупреждения будет действовать в регионе до 02:00 четверга.

Согласно прогнозу погоду, во вторник, 18 января, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус четыре–два градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне шести–одного градуса мороза. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов.

Ранее в беседе с «Вечерней Москвой» главный эксперт Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на текущей неделе в столичном регионе ожидается довольно прохладная и снежная погода, которую принесет активное атмосферное давление. При этом оттепелей и плюсовых температурных показателей ждать не приходится, так как погода в городе в этот период будет полностью соответствовать климатической норме января.

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