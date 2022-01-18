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Суд 15 февраля рассмотрит жалобу Facebook на оборотный штраф почти в два миллиарда рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Суд 15 февраля рассмотрит жалобу Facebook на оборотный штраф почти в два миллиарда рублей
Фото: moscow-live

Таганский районный суд Москвы 15 февраля рассмотрит жалобу американской компании Meta Platforms Inc (прежнее название Facebook Inc) на оборотный штраф. Об этом во вторник, 18 января, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

Ранее стало известно, что представитель Meta обжаловал решение суда о назначении оборотного штрафа почти в два миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.

— Рассмотрение указанной жалобы в судебном заседании назначено на 15 февраля 2022 года на 10 часов утра, — заключил собеседник «ВМ».

24 декабря Таганский суд Москвы назначил компании Meta оборотный штраф в 1,9 миллиарда рублей. Еще одним решением суд оштрафовал американскую компанию Google более чем на семь миллиардов рублей по административному делу о неудалении запрещенной информации.

Позже стало известно, что суд назначил Google и Meta минимальный размер оборотных штрафов в размере пяти процентов от их годовой выручки за 2020 год. Так, совокупный доход Google и его аффилированных лиц, который был получен от реализации всех товаров (работ, услуг), превысил 144 миллиарда рублей, Meta — 39 миллиардов рублей.

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