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Названы три российских региона, где доминирует «омикрон»-штамм коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Названы три российских региона, где доминирует «омикрон»-штамм коронавируса
Фото: Пресс-служба Госдумы

Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» в настоящее время доминирует в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 18 января, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она также рассказала, что к настоящему моменту в России уже выявили 1682 случая заболевания штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», однако на самом деле их насчитывается гораздо больше.

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 31 252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом 16,1 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в российской столице выявили 8342 случая инфицирования COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 688 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром врачей в России за 24 часа полностью выздоровели 24 564 пациента.

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