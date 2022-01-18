«Броненосец Потемкин»: Главархив вспоминает, как создавалась культовая кинолента

Киноплакат «Броненосец «Потёмкин» (автор А. Лавинский) - экспонат выставки прикладной графики в Центральном выставочном зале. Москва. 1963 г. / Фото: Главархив Москвы

Почти 100 лет назад Нина Агаджанова написала сценарий к фильму о восстании матросов на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» в 1905 году.

18 января 1926 года в 1-м Госкинотеатре, который сейчас называется «Художественный», вышел фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Фильм встретил восторженные отзывы советской публики и отечественных кинокритиков.

Сразу после своей премьеры, также в 1926 году, «Броненосец Потемкин» взял в Париже золотую медаль на Международной выставке декоративных искусств, а Американская Академия киноискусства признала ленту лучшим фильмом года. Это была одна из первых работ режиссера Сергея Эйзенштейна, участие в которой, кроме пары профессиональных актеров, приняли простые жители Одессы, играющие под музыкальное сопровождение, написанное Дмитрием Шостаковичем.

Сергею Эйзенштейну, которому на тот момент было всего 27 лет, поручили сделать фильм к двадцатилетию революции 1905 года. Сценарий к фильму писала Нина Агаджанова. Первым сценарием Агаджановой стал сценарий фильма «В тылу у белых», а затем в 1925 году она создала за три месяца для Сергея Эйзенштейна «Броненосца Потемкина». Позже режиссер писал о Нине Агаджановой: «Побольше бы сейчас именно таких сценаристов. Через историко-революционное прошлое она привела меня к историко-революционному настоящему».

Сценарий охватывал ряд революционных событий, но из-за нехватки времени было решено оставить только события бунта на броненосце «Князь Потемкин-Таврический», занимавших лишь две страницы в объемном сценарии киноэпопеи. Сергею Эйзенштейну удалось превратить эти крупицы в значимый экспонат киноискусства.

Кадр из фильма «Броненосец «Потёмкин» (режиссёр С.М. Эйзенштейн). Одесса. 1925 г. / Фото: Главархив Москвы

Сюжет был основан на случае, который произошел в 1905 году. В фильме был показан эпизод, когда матросов броненосца пытались накормить мясом, кишащим червями. В ответ матросы устраивают восстание, сбрасывают офицеров в воду, а их лидер Вакуленчук погибает. Тело Валенчука везут в Одессу, чтобы похоронить. На берегу броненосец встречает толпа жителей, которые сочувствуют трагедии. Царское правительство приказывает их разогнать, и при этом гибнет множество невинных людей.

В финале фильма флаг, который поднимают на броненосце, вручную раскрасили в красный. Он стал буквально предвестником революции в черно-белом кино.

«Броненосец Потемкин» начали снимать в Ленинграде, а затем продолжили съемки в Одессе. Изначально планировалось, что события фильма также будут разворачиваться в Москве, Севастополе, Краснодаре, но планы не получилось претворить в жизнь.

Премьера фильма прошла в Большом театре в конце декабря 1925 года, а мировой зритель встретился с кинокартиной в апреле следующего года в Берлине. За границей, как и в СССР, лента имела огромный успех.