Госдума приняла в окончательном чтении закон о пожизненном сроке для педофилов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов. Об этом сообщил спикер ведомства Вячеслав Володин во вторник, 18 января.

— Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей. Вы писали о данном законопроекте, обращались, чтобы он был принят как можно скорее, — рассказал парламентарий.

В этой связи обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств, уточнил он. Они, по его словам, наступят в случае, если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком или осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания детей.

Депутатами также предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой, добавил спикер. Данные инициативы рассмотрят 7 февраля на Совете Госдумы, отметил Володин в своем Telegram-канале.

13 января Володин заявил, что закон о пожизненном заключении для тех, кто посягнул на неприкосновенность детей, необходимо правильно рассмотреть и принять до 1 февраля текущего года. Он напомнил, что накануне депутаты Костромской областной думы обратились к вышестоящей власти с просьбой ускорить процесс принятия законопроекта.

В тот же день глава СК Александр Бастрыкин выразил мнение, что осужденных за посягательства на половую неприкосновенность детей необходимо постоянно и жестко контролировать. По его словам, формализм в данном вопросе недопустим.