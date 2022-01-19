Два человека пострадали при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, проспект Мира, 124к1 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире на северо-востоке столицы, два человека пострадали. Об этом в среду, 19 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание случилось в доме на проспекте Мира, 124, корпус 1.

Площадь пожара пока не известна. Обстоятельства произошедшего выясняются.

17 января пожар произошел в здании общежития на юго-востоке Москвы. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Возгорание произошло примерно в 9 утра в пятиэтажном здании, которое находится на Карачаровской улице.

До этого сообщалось о пожаре, который произошел в хинкальной на востоке столицы. Возгорание случилось на кухне кафе, расположенного на Щербаковской улице, 11. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.