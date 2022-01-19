Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два человека пострадали при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 124к1 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире на северо-востоке столицы, два человека пострадали. Об этом в среду, 19 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание случилось в доме на проспекте Мира, 124, корпус 1.

Площадь пожара пока не известна. Обстоятельства произошедшего выясняются.

17 января пожар произошел в здании общежития на юго-востоке Москвы. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Возгорание произошло примерно в 9 утра в пятиэтажном здании, которое находится на Карачаровской улице.

До этого сообщалось о пожаре, который произошел в хинкальной на востоке столицы. Возгорание случилось на кухне кафе, расположенного на Щербаковской улице, 11. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте также:
Москва Пострадавшие Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте