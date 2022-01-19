ИКАО установила, что самолет Ryanair посадили в Минске по ложной информации

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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что информация о минировании самолета Ryanair, который экстренно приземлился в 2021 году в Минске, была ложной, но не стала приписывать ее распространение какому-либо государству.

— Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным, — сказано в отчете ИКАО об инциденте, который разослали членам организации.

Также отмечается, что передача ложной информации противоречит положениям конвенции Монтре.

— Группа не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо государству, — сообщается в документе.

Кроме того, в отчете говорится, что опираться на наличие подтверждений этой информации в виде звонков и электронных писем ИКАО не может, так как ничего из этого организации не было предоставлено, сообщает РИА Новости.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

В октябре Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии внесло Telegram-канал Nexta в список экстремистских формирований. Теперь его деятельность на территории республики запрещена. С помощью Telegram-канала оппозиционеры координировали свои действия во время массовых митингов после президентских выборов в Белоруссии.

До этого сообщалось, что диспетчер Олег Галегов, посадивший в Минске самолет Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту, заявил, что сообщение о бомбе в самолете было заведомо ложным. Отмечается, что Галегов летом незаконно пересек белорусскую границу с Польшей и хотел обратиться к властям США через посольство, но его перенаправили к польскому правительству.