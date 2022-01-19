Поклонская заявила, что поступали сообщения о якобы готовящемся на нее покушении

Фото: Пресс-служба Госдумы

В полицию Крыма поступали фейковые сообщения о планируемом покушении на экс-прокурора полуострова Наталью Поклонскую. Об этом сама политик сообщила в среду, 19 января.

По ее словам, ложные сообщения поступали в министерство внутренних дел РФ по Крыму.

— Ложные сообщения поступали в дежурную часть МВД России по Крыму по моему местонахождению, по моей фамилии. Заявитель сообщал, что меня должны взорвать, террористический акт совершить, поджечь дом и тому подобное. Но это связано с не совсем здоровым состоянием заявителя, — сказала политик.

Она уточнила, что данные сообщения не имели отношения к Украине. Заявитель был уроженцем соседнего государства, передает ТАСС.

19 января в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что планы Натальи Поклонской по вступлению в должность российского посла в Кабо-Верде отменились. По данным ведомства, такое решение было принято в связи с личными обстоятельствами.

23 декабря Поклонская опубликовала видео, на котором гражданин Украины пытается проникнуть в ее дом в Крыму. По ее словам, полиция не видит в инциденте состава преступления. Нарушитель был отправлен обратно на Украину. На кадрах можно рассмотреть, как неизвестный перелезает через забор и встает под балконом дома.

7 декабря Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание экс-генпрокурора Крыма и посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, которую на Украине подозревают в государственной измене.

С 2012 по 2014 год политик занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После евромайдана и вхождения Крымского полуострова в состав России в 2014 году Поклонская на протяжении двух лет возглавляла прокуратуру Республики Крым.