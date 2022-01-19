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Следовавший из Москвы на Кипр самолет сел в Сочи из-за смерти пассажира

Илья Ашуров

Происшествия
Следовавший из Москвы на Кипр самолет сел в Сочи из-за смерти пассажира
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Пассажир самолета, следовавшего из Москвы в кипрский Пафос, скончался во время полета. В связи с этим лайнер пришлось посадить в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта.

По данным агентства, рейс совершала авиакомпания «Победа». Во время полета мужчине 1954 года рождения стало плохо, и он умер. В 11:17 самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи.

После приземления врачи констатировали смерть пассажира.

Еще один инцидент на борту самолета произошел накануне. В Сети появилось видео конфликта Волочковой и ее бойфренда на борту лайнера, следовавшего с Мальдив в Москву. На кадрах видно, что Волочкова на протяжении долгого времени ругается с бортпроводниками. По словам пассажиров, скандал продолжался час.

Позже балерина и ее новый возлюбленный объяснились в полиции по поводу произошедшего скандала. В МВД сообщили, что Волочкова находилась в состоянии алкогольного опьянения во время скандала.

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