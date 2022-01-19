Рябков ответил на требования Запада о перемещении российских войск

Фото: МИД РФ

Россия не собирается вносить изменения в перемещение войск на своей территории под внешним давлением. Об этом в среду, 19 января, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва продолжит объяснять Западу, что указанные военные мощности располагаются на территории России.

— Что касается американских требований «срочно отвести войска от границ с Украиной», то будем и далее терпеливо разъяснять коллегам, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения в их перемещение под давлением извне мы не собираемся, — цитирует представителя МИД РИА Новости.

До этого, 24 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предпринимает определенные действия по перемещению войск на своей территории, и никто не имеет права оспаривать эту суверенную возможность. Он также добавил, что перемещение российских войск осуществляется на фоне недружественных по отношению к Москве действий НАТО и США. Песков подытожил, что военная активность Запада вызывает у России обеспокоенность и вынуждает Москву предпринимать определенные усилия для обеспечения своей безопасности.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.