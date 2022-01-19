Суд в Приморье арестовал тренера по ММА, обвиненного в приставаниях к детям

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В Приморском крае суд по просьбе следствия арестовал 55-летнего тренера по смешанным единоборствам (ММА), который подозревается в домогательствах к детям. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Совершение иных действий сексуального характера».

— По версии следствия, подозреваемый во время проведения тренировок по борьбе совершил в отношении трех несовершеннолетних воспитанниц иные действия сексуального характера. По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СК.

Речь идет о мужчине по имени Артур К., который тренировал мальчиков и девочек в селе Владимиро-Александровское. К присутствию родителей на тренировках он относился негативно, аргументируя это тем, что дети в таком случае отвлекаются.

После одного из занятий 9-летняя девочка спросила у своей мамы: почему тренер трогает ее в области паха. Мать ребенка стала подсматривать за происходящим на тренировках, но ничего подозрительного не заметила и подумала, что дочь преувеличивает. Однако спустя некоторое время в общем чате группы другой родитель написал, что его ребенок рассказал о приставаниях Артура К.

По словам одной их матерей, мужчина распускал руки не на тренировке, а в перерывы. Он сажал детей на колени и трогал их в интимных местах.

Кроме того, о странном поведении тренера поведали и мальчики, посещающие секцию по ММА. По их словам, Артур К. «двусмысленно ведет себя со всеми девочками»: сажает себе между ног, катает на шее и подсаживает до турников за ягодицы.