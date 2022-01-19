«Законы одни для всех»: Иосиф Пригожин прокомментировал скандал с Волочковой в самолете

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Известный продюсер Иосиф Пригожин высказался относительно скандала на борту самолета, участницей которого стала Анастасия Волочкова, отметив, что публичные люди не должны вести себя вызывающе, а быть примером для подражания.

— Но видите, что принципы индустрии шоу-бизнеса выглядят немножко иначе. И по таким правилам: «А сейчас для куражу я вам попу покажу», — отметил муж певицы Валерии.

Он отказался давать оценку происходящим событиям, так как не был их свидетелем. Пригожин подчеркнул, что перед законом и коронавирусом все равны.

— Правила общежития нужно соблюдать, законы одни должны быть для всех, — цитирует продюсера Пятый канал.

Он отметил, что в этой ситуации балерина продемонстрировала неуважение к масочному режиму и окружающим людям, но выразил уверенность, что ее поступок не повлечет никаких последствий из-за царящей «безнаказанности».

Ранее балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видео разговора со стюардом рейса, на котором она учинила скандал.

До этого в МВД сообщили, что Волочкова находилась в состоянии алкогольного опьянения во время скандала на борту самолета, а после посадки она оскорбляла сотрудников полиции. На Волочкову составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Накануне видео конфликта Волочковой и ее бойфренда на борту лайнера появилось в Instagram одной из пассажирок. На кадрах видно, что Волочкова на протяжении долгого времени скандалит и ругается с бортпроводниками. По словам пассажиров, скандал продолжался час.

Позже балерина и ее новый возлюбленный объяснились в полиции по поводу произошедшего скандала.