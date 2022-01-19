«Не празднуем победу»: Порошенко отреагировал на решение суда в Киеве

Фото: president.gov.ua

Бывший президент Украины Петр Порошенко высказался об избрании ему Печерским судом Киева меры пресечения в виде личного обязательства.

— Мы не празднуем победу, хотя, казалось бы, мы победили. Мы не празднуем потому, что безумный сценарий (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского, как абсолютного неадеквата, еще не закончился, — рассказал политик.

Экс-лидер предостерег Зеленского, что ему грозит судьба превращения в Виктора Януковича, который также занимал пост президента страны. Порошенко подчеркнул, что следует действовать ответственно, чтобы спасти Украину, как это было сделано в 2014 году, отмечает РИА Новости.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

24 декабря офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать Порошенко по делу о госизмене. 17 января политик прилетел из Варшавы в Киев, где проходит суд по делу о государственной измене.

19 января Печерский суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство. Судья обязал политика прибывать к следователю и в суд по первому требованию. Порошенко также придется сдать паспорта для выезда за рубеж.