Байден допускает возможность очередной встречи с Путиным

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Президент США Джо Байден рассматривает возможность очередной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции.

— Да, я по-прежнему считаю, что такая возможность существует, — передает слова Байдена РИА Новости.

Таким образом президент Штатов прокомментировал ход диалога между Москвой и Вашингтоном по поиску выхода из кризисной ситуации на Украине.

20 января Байден сообщил, что РФ заплатит «большую цену» в случае нападения на Украину. Он уточнил, что российские банки не смогут проводить никаких операций с долларом.

Первого ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.