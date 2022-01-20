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Сергей Собянин выделил 462 миллиона рублей на лечение онкобольных детей

Михаил Алимов

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Сергей Собянин выделил 462 миллиона рублей на лечение онкобольных детей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 462 миллиона рублей на лечение онкобольных детей с помощью новейших методик. Они не входят в стандарты полиса ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Об этом в четверг, 20 января, сообщили в пресс-службе мэра столицы.

Отмечается, что гранты на лечение получили два медицинских учреждения в городе. Морозовской детской городской клинической больнице правительство выделит 346 миллионов рублей, а Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого — 116 миллионов.

В Морозовской больнице с 2014 года оказывают помощь детям со злокачественными заболеваниями кроветворной ткани, солидными опухолями и тяжелыми анемиями. С 2018 года там делают операции по трансплантации костного мозга. Благодаря ранее полученным больницей грантам удалось в 85 раз увеличить число успешно проведенных операций.

В центре используют инновационные технологии онкохирургии, среди которых водоструйная диссекция, плазменная хирургия и термоаблация, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин сообщил, что больница в Коммунарке будет современным многопрофильным центром. По словам мэра, уже почти достроены центр для помощи при родах и детский корпус больницы. Они должны быть достроены в этом году. Там будет создан и центр лучевого лечения. Собянин надеется, что после завершения пандемии коронавируса больница в Коммунарке станет работать по основным профилям.

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