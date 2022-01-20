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Пушков назвал «потрясающей глупостью» тезис о страхе РФ перед демократией на Украине

Полина Долганова

В мире
Пушков назвал «потрясающей глупостью» тезис о страхе РФ перед демократией на Украине
Фото: Пресс-служба Совфеда

Слова бывшего посла Соединенных Штатов в России Майкла Макфола о том, что РФ угрожает украинская демократия, являются «потрясающей глупостью». Такое мнение в четверг, 20 января, выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, такие тезисы из уст американцев говорят о том, что они не разбираются в том, как складываются отношения между Москвой и Киевом.

— В России трудно найти людей, которые мечтали бы о такой жизни, как сейчас на Украине. Завидовать ей невозможно. А те немногие, кто такого же бедлама хотел бы для России, уже в основном перебрались на Запад, — отметил политик.

Накануне Майкл Макфол написал на своей странице в Twitter о том, что России по-настоящему угрожает не факт возможного вступления Украины в состав Североатлантического альянса, а демократический режим, который установили украинские власти, передает газета «Известия».

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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