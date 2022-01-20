«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера субботы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 21:00 субботы из-за гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в четверг, 20 января.

По этой же причине предупреждение будет действовать в Подмосковье до 12 часов дня 22 января.

Также синоптики предупредили, что с 21:00 четверга до 09:00 пятницы в столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за усиления скорости порывов ветра до 15 метров в секунду, говорится в сообщении на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице температура будет ощущаться на пять градусов ниже реальной из-за приближающегося циклона «Ида», несмотря на южный ветер. По его словам, совокупность этих факторов даст ощущение температуры, отличающейся от истинной. Сильнее всего влияние циклона будет заметно в пятницу — он принесет снегопады и ухудшение погодных условий в целом.

Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что высота сугробов в Москве к выходным достигнет полуметра.