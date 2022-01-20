Ежедневное количество экспресс-тестов на COVID-19 могут увеличить до 20 тысяч в Москве

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В настоящий момент в Москве ежедневно проводят порядка 12 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Однако городские власти планируют увеличить этот показатель до 17–20 тысяч. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 20 января.

Она отметила, что такая мера необходима из-за распространения штамма «омикрон» и роста заболеваемости COVID-19. Так, за последнюю неделю число новых случаев заражения ковидом увеличилось в два раза.

— Несмотря на это, число госпитализаций выросло всего на 10,5 процента за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших последние четыре дня остается стабильной и не превышает 10 процентов, — заявила заммэра.

Ракова добавила, что в настоящий момент в столице действуют 17 городских и семь частных лабораторий. Специалисты ежедневно исследуют до 52 тысяч анализов на коронавируса. При необходимости их мощность увеличат до 60 тысяч в сутки, подчеркнула она.

— Сохраняется достаточный объем стационарных мощностей — из развернутого фонда размером почти 14 тысяч коек заняты всего 50 процентов, — приводятся в сообщении ее слова.

До этого заммэра рассказала, что городские больницы закупили более 3,5 тысячи единиц нового дополнительного оборудования для лечения пациентов с коронавирусом. Треть из них уже поступила в учреждения, оставшиеся скоро доставят. По ее словам, для наилучших условий лечения клиники обеспечиваются лучшим оборудованием, разрабатываются уникальные цифровые сервисы.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2307 человек от COVID-19. Таким образом за весь период пандемии в столице полностью выздоровели 1 915 633 пациента. При этом в Москве зафиксировали максимальное число заразившихся ковидом. Так, за последние сутки в городе выявили 11 557 новых случаев коронавируса.