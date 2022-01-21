Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой на севере Москвы

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 165Б Карта всех событий

Четыре человека пострадали в аварии при столкновении легкового автомобиля и грузовика на севере столицы. Об этом в пятницу, 21 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что ДТП случилось на Дмитровском шоссе, 165 Б.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

В МВД раскрыли подробности наезда автомобиля на ребенка в Москве. Ребенок попал в больницу после наезда автомобиля в центре столицы.В 3-м Крутицком переулке произошло ДТП, наезд на пешехода. По предварительной информации, женщина с ребенком переходила проезжую часть в неустановленном месте.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором три человека погибли и еще 108 пострадали, в том числе 18 детей в возрасте до 16 лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.