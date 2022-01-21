Названы даты проведения эстафеты олимпийского огня в Китае

Фото: paralymp.ru

Эстафета олимпийского огня Игр в Китае состоится с 2 по 4 февраля. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает Центральное китайское телевидение.

По информации СМИ, эстафета будет проходить в Пекине, в столичном уезде Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.

В этих местах для передачи огня выделены четыре, две и пять зон соответственно.

Старт эстафеты запланирован на 2 февраля. В этот день огонь будут нести через Олимпийский парк к северу от центра Пекина, а также через парк зимней Олимпиады в западной части китайской столицы.

По итогам «путешествия» огонь вернется в Пекин, побывает в Летнем императорском дворце — Ихэюане, Олимпийском парке и парке «Гранд-канал».

Всего факел будут нести около 50 человек.

Накануне организационный комитет Олимпийских игр в Пекине огласил список новых ограничений, которые должны будут соблюдать болельщики на трибунах во время проведения соревнований. Так, гостям Игр будет запрещено поддерживать спортсменов во время их выступлений, употреблять пищу и вступать в контакт друг с другом.

До этого стало известно, что оргкомитет Олимпиады не будет выпускать билеты для зрителей в открытую продажу по причине распространения коронавирусной инфекции. Уточнялось, что билеты напрямую распределят между представителями разных групп лиц.