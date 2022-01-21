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Материалы об избрании меры пресечения замглавы Минтранса Токареву поступили в суд

Илья Ашуров

Происшествия
Материалы об избрании меры пресечения замглавы Минтранса Токареву поступили в суд
Фото: mintrans.gov.ru

В ближайшее время в Хорошевском районном суде изберут меру пресечения заместителю главы Министерства транспорта РФ Владимиру Токареву, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве. Об этом в пятницу, 21 января, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— В суд поступил материал об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Токарева В. А. по уголовной статье «Мошенничество в особо крупном размере». В ближайшее время состоится рассмотрение, — заключил собеседник «ВМ».

До этого сообщалось, что Токарев мог принимать участие в заключении фиктивных договоров с целью вывода средств со счетов подконтрольной ему компании.

Дело Владимира Токарева

О задержании замглавы Минтранса стало известно 19 января. Позднее в СМИ появилась информация о том, что Токарев проходит подозреваемым по уголовному делу.

В этот же день в доме и на рабочем месте чиновника были проведены обыски.

21 января ущерб по выявленному эпизоду, который в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» вменяют заместителю главы Министерства транспорта России Владимиру Токареву и соучастникам, оценили в полмиллиарда рублей.

Владимир Токарев был назначен на пост замминистра транспорта в январе 2021 года. Он имеет ряд ведомственных наград, а также орден Дружбы.

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