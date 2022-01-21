Послание Путина к Федеральному собранию могут отложить из-за ситуации с коронавирусом

Фото: Администрация президента РФ

Из-за серьезных осложнений ситуации с коронавирусом ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть отложено на пару недель. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 21 января.

— Конечно, мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень кривой очередной волны (эпидемии коронавируса). Если это будут пиковые значения, то, наверное, конечно, может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать там пару недель, — пояснил пресс-секретарь, сообщает «Интерфакс».

Послание президента Федеральному собранию изначально планировалось провести в начале 2022 года, о чем сообщалось в декабре.

По словам Пескова, в стране уже научились принимать меры предосторожности, но стоит учитывать условия новой волны коронавируса, поэтому пока точных сроков нет:

— По опыту других стран в целом предсказуемо развитие этой волны и ее продолжительность. Поэтому будем смотреть.

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 49 513 новых случаев заболевания коронавирусом. Лидером по количеству инфицированных все еще продолжает оставаться Москва.

Пик заболеваемости новой волны эксперты прогнозируют на середину февраля, для столицы — раньше: в конце января — начале февраля.

На данный момент выполнен 41 пункт из 51, объявленного в послании президента России к Федеральному собранию в 2021 году.