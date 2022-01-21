Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Встреча Лаврова и Блинкена завершилась в Женеве по истечении 1,5 часа

Полина Долганова

В мире
Встреча Лаврова и Блинкена завершилась в Женеве по истечении 1,5 часа
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена завершилась в Женеве в пятницу, 21 января.

Уточняется, что встреча длилась 1,5 часа, пишет РИА Новости.

В рамках дискуссии политики обсуждали российские предложения по гарантиям безопасности.

Делегация со стороны РФ прибыла в Женеву вечером 20 января.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

Читайте также:
Сергей Лавров МИД РФ Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Все мнения
О проекте