Встреча Лаврова и Блинкена завершилась в Женеве по истечении 1,5 часа

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена завершилась в Женеве в пятницу, 21 января.

Уточняется, что встреча длилась 1,5 часа, пишет РИА Новости.

В рамках дискуссии политики обсуждали российские предложения по гарантиям безопасности.

Делегация со стороны РФ прибыла в Женеву вечером 20 января.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.