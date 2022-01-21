Движение на участке Большой кольцевой линии метро восстановлено

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Движение на участке Большой кольцевой линии восстановили, оно вводится в график. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение на участке Большой кольцевой линии восстановлено и вводится в график, — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Позже сообщили, что движение на Большой кольцевой линии осуществляется в соответствии с графиком.

До этого сообщалось, что интервалы движения поездов увеличены на Большой кольцевой линии метро.

Позже в ведомстве добавили, что на БКЛ отсутствует движение поездов от станции «Хорошевская» до станции «Савеловская». В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

20 января в Дептрансе Москвы сообщили, что система оплаты проезда по Face Pay не распознает человека, если более 40 процентов его лица будут изменены. По заявлению ведомства, сбить систему может, например, масштабная пластическая хирургия. Небольшие физические изменения не помешают работе Face Pay.

Однако, уточняют в пресс-службе, даже в таком случае продолжить пользоваться системой можно. Следует только обновить селфи в приложении «Метро Москвы» или «Московский транспорт».