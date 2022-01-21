Девочка, которую мать выбросила на мороз в овраг под Саратовом, пришла в сознание

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Пятилетнюю девочку, которую нашли в овраге в саратовском селе месяц назад, вывели из медикаментозной комы. Об этом сообщила в пятницу, 21 января, пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Анастасия Усова.

— У девочки намечается положительная динамика. Можно сказать, врачи вытащили ее с того света. Ее состояние стабилизируется. Вопрос о выживаемости ребенка не стоит. Теперь стоит вопрос в сохранении ее здоровья, — рассказала она корреспонденту телеканала «Саратов 24».

По ее словам, на данный момент ведется большой комплекс лечебных мероприятий. Усова отметила, что ребенку удалось сохранить конечности.

Также она добавила, что девочке предстоит длительная реабилитация.

Душила шарфом и бросила в овраг

22 декабря правоохранители задержали в Саратовской области женщину, которая оставила детей в овраге. Дети были обнаружены в селе Прокудино 22 декабря.

Медики скорой помощи зафиксировали смерть мальчика 2013 года рождения, а девочку 2016 года рождения отправили в больницу. Прокуратуре удалось установить, что дети проживали в частном доме и эта семья не состояла на учете.

23 декабря следователи возбудили уголовное дело в отношении матери детей. Дело возбуждено по статьям «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух малолетних». Основную информацию по данному делу читайте в материале «Вечерней Москвы».