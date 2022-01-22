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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

Георгий Соланович

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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать до 06:00 24 января.

— Желтый — погода потенциально опасна, — уточняется в сообщении.

Ранее «желтый» уровень опасности был объявлен до 00:00 23 января.

Максимальная температура воздуха в Москве 22 января составит минус пять–три градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне восьми–трех градусов мороза. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов.

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве наступит «кульминация зимы». Самыми холодными днями в году, согласно климатическим наблюдениям, в столице являются 31 января и 1 февраля. Они ознаменовывают «кульминацию зимы», сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

До этого синоптик предупредила москвичей о «плавном похолодании» с 23 января. К вторнику, 25 января, температура опустится до минус 12–17 градусов.

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