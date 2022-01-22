Движение восстановили после ДТП на Старообрядческой улице в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Старообрядческая улица, 46Ас4 Карта всех событий

Движение транспорта восстановили после дорожной аварии с участием двух автомобилей на Старообрядческой улице на юго-востоке Москвы. Об этом в субботу, 22 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

До этого сообщалось, что две машины столкнулись в районе дома 46ас4 на Старообрядческой улице, на Нижегородской транзитной эстакаде в сторону пересечения с шоссе Энтузиастов. На место ДТП прибыли оперативные службы города. В связи с инцидентом транспорт мог двигаться в сторону пересечения с шоссе Энтузиастов по двум полосам из четырех.

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек.

До этого сообщалось, что в Электростали водитель автомобиля Ford совершил наезд на женщину с ребенком, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Расследование по факту ДТП контролирует прокуратура.

21 января участниками крупного ДТП на Киевском шоссе стали девять автомобилей. В результате аварии автомобили получили механические повреждения, никто из людей не пострадал.