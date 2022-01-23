Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«В банке у него лежит»: актриса Цветкова назвала размер наследства Градского

Михаил Алимов

Общество
«В банке у него лежит»: актриса Цветкова назвала размер наследства Градского
Фото: Youtube / Москва 24

Актриса Людмила Цветкова рассказала о реальной сумме наследства покойного музыканты и продюсера Александра Градского. Также она высказала мнение о возможном заказчике ограбления вдовы исполнителя Марины Коташенко. Своими мыслями звезда поделилась с корреспондентом НТВ.

По ее словам, вдова не могла инсценировать свое ограбление. «В банке у него лежит»

— Его вдова никак не могла инсценировать ограбление. Если разоблачается, то она теряет все. В банке у него лежит триста миллионов рублей. Думаю, что историю с ограблением придумал его старший сын. Это его замысел такой, — рассказала она телеканалу.

При этом Градский не оставил никакого завещания, из-за чего наследники начали делить его имущество и деньги. Как отметила Цветкова, он мог хотеть скандала с наследством и специально не оставил четких инструкций.

Пара узаконила отношения в середине ноября, никак не отметив это событие. А уже 28 ноября стало известно о смерти народного артиста. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Журналист Андрей Караулов, друг покойного Александра Градского, рассказал о войне наследников из-за имущества музыканта, а также заявил, что знает, кто стоит за ограблением вдовы артиста Марины Коташенко. Он назвал последним делом подозревать вдову артиста в инсценировке ограбления. По его словам, кража денег обернется для нее тяжелыми последствиями. Половину из этой суммы она должна отдать взрослым детям музыканта — сыну Даниилу и дочери Марии. Караулов назвал случившееся только началом и заявил, что вдову в итоге оставят без всего.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного мужа.

Читайте также:
Наследство Александр Градский Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Все мнения
О проекте