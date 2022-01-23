«В банке у него лежит»: актриса Цветкова назвала размер наследства Градского

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Актриса Людмила Цветкова рассказала о реальной сумме наследства покойного музыканты и продюсера Александра Градского. Также она высказала мнение о возможном заказчике ограбления вдовы исполнителя Марины Коташенко. Своими мыслями звезда поделилась с корреспондентом НТВ.

По ее словам, вдова не могла инсценировать свое ограбление. «В банке у него лежит»

— Его вдова никак не могла инсценировать ограбление. Если разоблачается, то она теряет все. В банке у него лежит триста миллионов рублей. Думаю, что историю с ограблением придумал его старший сын. Это его замысел такой, — рассказала она телеканалу.

При этом Градский не оставил никакого завещания, из-за чего наследники начали делить его имущество и деньги. Как отметила Цветкова, он мог хотеть скандала с наследством и специально не оставил четких инструкций.

Пара узаконила отношения в середине ноября, никак не отметив это событие. А уже 28 ноября стало известно о смерти народного артиста. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Журналист Андрей Караулов, друг покойного Александра Градского, рассказал о войне наследников из-за имущества музыканта, а также заявил, что знает, кто стоит за ограблением вдовы артиста Марины Коташенко. Он назвал последним делом подозревать вдову артиста в инсценировке ограбления. По его словам, кража денег обернется для нее тяжелыми последствиями. Половину из этой суммы она должна отдать взрослым детям музыканта — сыну Даниилу и дочери Марии. Караулов назвал случившееся только началом и заявил, что вдову в итоге оставят без всего.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного мужа.