«Вдову разденут»: друг Градского заявил, что знает, кто ограбил Коташенко

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Журналист Андрей Караулов, друг покойного Александра Градского, рассказал о войне наследников из-за наследства музыканта, а также заявил, что в курсе, кто стоит за ограблением вдовы артиста Марины Коташенко.

Караулов сообщил, что Градский хранил у себя в сейфе 100 миллионов рублей, за которые позже началась борьба. В результате такая большая сумма досталась вдове певца. Деньги она, как известно, спрятала у себя под кроватью, откуда их 16 января похитили преступники.

— В пятницу, когда Саша Градский еще был жив, его сейф был предметом особенного интереса со всех сторон. Кто-то несся, кто успеет первым, к этому сейфу. А другая сторона вдогонку, вприпрыжку, тоже лезла туда поближе. Но я не мог представить, что Марина, забрав эти 100 миллионов, будет хранить их дома. Я знал, что хорошим это не закончится, предупреждал Марину еще месяц назад. Но я предполагал, что события будут развиваться иначе: кто-то из родственников напишет заявление, мол, деньги Градского пропали. И тогда Марине придется отвечать перед законом, — рассказал журналист на своем YouTube-канале.

Друг музыканта назвал последним делом подозревать вдову артиста в инсценировке преступления. По его словам, такое ограбление обернется для нее тяжелыми последствиями. Половину из этих 100 миллионов она должна отдать взрослым детям Градского от предыдущего брака — сыну Даниилу и дочери Марии. Караулов назвал случившееся только началом и предрек, что вдову оставят без всего.

— Адвокаты скажут: мол, после смерти Градского деньги перешли жене на ответственное хранение, а она не сохранила. Получается, у других наследников упущенная выгода на 50 миллионов. И как после этого можно думать, что вдова сама устроила налет? Нет, это Марина себя на 50 «лимонов» наказала. За вчерашней историей стоит опытный человек. Вдову разденут, точнее, уже радели. Деньги-то не ее были. И она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы, — заявил журналист.

Он добавил, что знает, кто ограбил Коташенко, но называть их имена не желает. Караулов обратился к руководителю МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять уголовное дело под личный контроль.

Эксперт допустил вероятность допроса вдовы Градского на детекторе лжи. Адвокат Станислав Рыбчинский не исключил и того, что к делу могут быть причастны люди из окружения вдовы Градского. Преступление является беспрецедентным по объему похищенных средств, отметил он.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Марина Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного супруга.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся в проект.