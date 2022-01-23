Марина Хлебникова впервые рассказала о состоянии своего лица после пожара

Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Певица Марина Хлебникова в конце ноября прошлого года пострадала при пожаре в собственной квартире в Москве. 11 января стало известно, что ее выписали из больницы. В воскресенье, 23 января, 56-летняя артистка впервые рассказала о состоянии своего лица после произошедшего.

— Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке! С квартирой все решим. Друзья у меня замечательные, родители живы. И у меня потрясающая дочка. Хочу, чтобы у всех людей было как можно больше здоровья! — сообщила звезда по телефону, когда вышла на связь со студией программы «Прямой эфир» канала «Россия 1».

О состоянии лица звезды в СМИ ходило множество слухов. Так, например, в начале декабря сообщалось, что у Хлебниковой началось заражение тканей лица. Ей были назначены антибиотики, чтобы предотвратить распространение инфекции.

18 ноября Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания. Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной возгорания.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог. Из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

6 декабря артистку сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сообщалось, что исполнительница дышит сама и находится в стабильном состоянии. Медики давали благоприятный прогноз. В начале января певицу выписали из больницы.