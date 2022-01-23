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Упаковки со строительным материалом рухнули на рабочего в центре Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
Упаковки со строительным материалом рухнули на рабочего в центре Москвы
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
Россия, Москва, улица Варварка Карта всех событий

Упаковки во строительным материалом упали на 20-летнего рабочего, в результате чего он получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Москвы в воскресенье, 23 января.

По данным ведомства, инцидент произошел на строительном объекте на улице Варварка в центре Москвы. В результате случившегося молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из столичных больниц.

— Тверской межрайонной прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, — говорится в сообщении.

Упаковки со строительным материалом рухнули на рабочего в центре Москвы Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы

Вечером 13 января стало известно, что в «Президент-Отеле» с высоты седьмого этажа упал лифт, в результате погибли двое рабочих. Один из них погиб в лифте, второй оказался между кабиной и стеной и также погиб.

В столичной прокуратуре сообщили, что рабочие погибли при ремонте оборудования в результате падения кабины лифта. В связи со случившимся ведомство начало проверку, в ходе которой прокуроры установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнения требований законодательства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Позже стало известно, что трагический случай с падением лифта произошел после начала пожарной проверки, которую проводили сотрудники МЧС.

В результате правоохранители задержали организатора ремонтных работ в столичном «Президент-Отеле»

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