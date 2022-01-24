Вспышка коронавируса произошла в Мариинском театре

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Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Мариинском театре, инфекция выявлена у большого числа артистов, сообщает издание «Невские новости».

Один из музыкантов рассказал изданию, что практически каждый день среди артистов выявляют новые случаи заболевания. В настоящее время коллектив испытывает серьезные проблемы с кадрами.

Как сообщил источник, после недавнего тестирования из 70 человек хора 35 оказались положительными. Коронавирус диагностировали у нескольких режиссеров и певцов.

— Болеют восемь первых скрипачей, восемь вторых, шесть альтов, четыре виолончели, пять контрабасов, две флейты, пять гобоистов. Еще две арфы и двое клавишников. В основном, все — первые солисты, — отметил источник.

В Санкт-Петербурге с каждым днем растет число заболевших коронавирусной инфекцией. Так, накануне было выявлено более 7000 заболевших коронавирусом. Из-за штамма «Омикрон» заболеваемость значительно повысилась, поэтому врачи и эксперты Роспотребнадзора настаивают на использовании средств индивидуальной защиты, передает Nation News.

Ранее исследование показало, какая доза вакцины увеличит защиту от COVID-19 в два раза.