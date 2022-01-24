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Евросоюз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины

Михаил Алимов

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Евросоюз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины
Фото: president.gov.ua

Европейский союз (ЕС) не намерен эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины. Для этого нет никаких причин, заявил в понедельник, 24 января, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Также он заявил, что решений о санкциях против России принято не будет.

— Ничего конкретного сегодня принято не будет, принятие санкций — это сложный процесс, — передает его слова ТАСС.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены ввести санкционные меры против России только в случае якобы «агрессивных действий» в отношении Украины. Он отметил, что если ввести ограничительные меры немедленно, то будет потерян эффект сдерживания.

В этот же день министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Европа разрабатывает пакет санкционных мер против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Однако санкции не коснутся газового сектора и «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что страны Запада готовы к равному разговору с российской стороной. Однако обострение ситуации на Украине заставит ЕС ответить обширными экономическими санкциями.

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