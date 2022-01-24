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Водитель «Жигулей» устроил ночной дрифт и привлек внимание полиции

Евгений Белоусов

Происшествия
Водитель «Жигулей» устроил ночной дрифт и привлек внимание полиции
Фото: moscow-live
Россия, Московская область, Дмитров Карта всех событий

В социальных сетях появилось видео, на котором водитель легкового автомобиля устроил дрифт на ночных улицах подмосковного Дмитрова. Им заинтересовались сотрудники полиции и вычислили его. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

На кадрах видно, как ночью машина с мигающими задними фонарями обгоняет на повороте едущий впереди автомобиль.

Видео: vk/welovedmitrov

Вскоре видеороликом заинтересовалась подмосковная полиция. Сотрудники ведомства установили личность лихача на видео. Им оказался 23-летний местный житель.

В его отношении составили административные протоколы за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и управление транспортным средством при наличии неисправностей.

Автомобиль подмосковного дрифтера поместили на специализированную стоянку, говорится на сайте «МВД Медиа».

На минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых 5 человек погибли и еще 153, в том числе 10 детей, получили травмы разной степени тяжести. По данным ведомства, наиболее частым видом дорожных аварий по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

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