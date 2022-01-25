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Составлен топ-5 самых продаваемых машин с «автоматом» в России

Юлия Курганова

Общество
Составлен топ-5 самых продаваемых машин с «автоматом» в России
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Автомобиль Kia Rio стал самой продаваемой моделью с автоматической коробкой передач (АКП) в России в 2021 году. Об этом сообщается в исследовании «Банкавто».

Лидером рейтинга машин с «автоматом» стал Kia Rio (75 448 проданных автомобилей). На втором месте оказалась Hyundai Creta — 56,1 тысячи машин с АКП. Третья строчка в списке досталась Hyundai Solaris (48,6 тысячи автомобилей).

Дальше идет Toyota RAV-4 (36,6 тысячи машин). Замыкает топ-5 Volkswagen Polo с 34,5 тысячами автомобилей.

Отмечается, что традиционные лидеры по продажам в сегменте новых легковых автомобилей Lada Vesta и Granta в рейтинг не попали. Эксперты пояснили, что марка Lada продается преимущественно на механике, есть модели на вариаторе или роботе, но их продажи помодельно не превышают нескольких тысяч.

В целом за 2021 год в России было реализовано 990,3 тысячи новых легковых машин. Это почти на 61 тысячу авто больше, чем в 2020 году, передает РИА Новости.

Автоэксперты составили топ-5 самых некрасивых машин в мире. Они составили подборку машин, которым, по их мнению, не повезло с дизайнерами, и они выглядят некрасиво.

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