Более 12 миллионов рублей обнаружили у ректора КФУ Ильшата Гафурова при обысках

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

В ходе обысков у ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, обвиняемого в заказном убийстве, следователи обнаружили 12 миллионов рублей. Об этом сообщил представитель Следственного комитета во время заседания апелляционной инстанции.

На прошедшем накануне заседании Гафуров пытался обжаловать свой арест. Аргументируя необходимость заключения ректора в СИЗО, представитель СК рассказал, что Гафуров регулярно выезжает за рубеж, а также располагает крупной суммой денег.

— Он и члены его семьи имеют в собственности ряд жилых и нежилых помещений. Только при обыске у него обнаружено и изъято свыше 12 миллионов рублей в валюте и рублях, — цитирует следователя издание «Бизнес Online».

По итогам заседания Мосгорсуд принял решение оставить Гафурова в СИЗО.

Задержание ректора КФУ Гафурова

Утром 22 декабря СМИ сообщили о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова. По данным ИА Татар-информ, Гафурова задержали в связи с обстоятельствами дел, которые связаны с организованной преступной группировкой (ОПГ) «29-й комплекс» из Набережных Челнов.

Издание «Бизнес Online» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Гафурова могли задержать по подозрению в заказном убийстве, произошедшем в 1990-е годы. По другой версии, задержание ректора может быть связано с делом о коррупции.

22 декабря ректора КФУ Гафурова отправили в СИЗО до февраля 2022 года. Гафуров свою вину в причастности к убийству не признает.