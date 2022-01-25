Неизвестные сообщили о минировании школ в центре столицы

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Неизвестные сообщили о минировании всех общеобразовательных школ в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы. Об этом рассказали в экстренных городских службах во вторник, 25 января.

Уточняется, что в настоящий момент специалисты проверяют образовательные объекты. При этом эвакуация людей не проводится, пишет РИА Новости.

До этого около 14 школ Ростова-на-Дону получили сообщения от анонимных источников об угрозе совершения террористических атак. В результате случившегося родителей попросили забрать своих детей из образовательных учреждений.

12 января 151 школу эвакуировали в Екатеринбурге по аналогичным причинам. В департаменте здравоохранения города отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы. Таким образом, эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений. При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ. Сообщения вновь начали приходить в школы города 17 января.

13 января эвакуация всех школ прошла в Самаре. Такая же ситуация случилась 21 января в Саратове.