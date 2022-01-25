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Звонит по телефону и машет рукой: мужчина на Крымском мосту все еще отказывается спускаться

Илья Ашуров

Происшествия
Звонит по телефону и машет рукой: мужчина на Крымском мосту все еще отказывается спускаться
Фото: Скриншот видео очевидца
Россия, Москва, Крымский мост Карта всех событий

Забравшийся на верхнюю часть конструкции Крымского моста мужчина все еще отказывается спускаться. За это время с ним успели попробовать поговорить психолог и сотрудник МВД.

В одну из таких бесед сотрудник МВД взяла мужчину за руку, но впоследствии мужчина отстранился и подошел к краю опоры, на которой стоит. В перерывах между беседами с психологом мужчина кому-то звонит и машет спасателям рукой.

Видео: Telegram / SHOT

Днем 25 января в Москве мужчина забрался на Крымский мост. На месте происшествия дежурят спасатели. Источник «ВМ» в экстренных службах сообщает, что спасатели устанавливают автолестницу, по которой поднимется психолог.

В ГУ МЧС по Москве «ВМ» подтвердили, что спасатели работают на месте происшествия.

В столичном Дептрансе сообщили, что в связи с инцидентом на Крымском мосту на внешней стороне Садового кольца перекрыты три полосы движения в сторону Ленинского проспекта из четырех.

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