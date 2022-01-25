Движение на Садовом кольце полностью восстановили после инцидента с человеком на Крымском мосту
На Садовом кольце полностью восстановили движение после инцидента с мужчиной, забравшимся на опору Крымского моста. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Движение восстановлено по всем полосам, — говорится в сообщении ведомства.
Мужчина на Крымском мосту
Днем 25 января в Москве мужчина забрался на Крымский мост. На месте происшествия дежурили спасатели МЧС. Источник «ВМ» в экстренных службах сообщает, что спасатели установили автолестницу, по которой поднимался психолог, чтобы поговорить с мужчиной.
В ГУ МЧС по Москве «ВМ» подтвердили, что спасатели работали на месте происшествия.
В столичном Дептрансе сообщили, что в связи с инцидентом на Крымском мосту на внешней стороне Садового кольца было перекрыто три полосы движения в сторону Ленинского проспекта из четырех.
В скором времени спасателям удалось уговорить мужчину спуститься. В размещенной в Сети трансляции с места происшествия было видно, как «высотнику» передали деньги.
По данным Telegram-канал Baza, забравшегося на мост мужчину зовут Умар. В 2019 году он уже проделывал то же самое. Тогда свой поступок мужчина объяснял тем, что его начальница не выплачивает ему зарплату, в то время как ему нужно кормить четверых детей.