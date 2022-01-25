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Движение на Садовом кольце полностью восстановили после инцидента с человеком на Крымском мосту

Илья Ашуров

Происшествия
Движение на Садовом кольце полностью восстановили после инцидента с человеком на Крымском мосту
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Крымский мост Карта всех событий

На Садовом кольце полностью восстановили движение после инцидента с мужчиной, забравшимся на опору Крымского моста. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено по всем полосам, — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина на Крымском мосту

Днем 25 января в Москве мужчина забрался на Крымский мост. На месте происшествия дежурили спасатели МЧС. Источник «ВМ» в экстренных службах сообщает, что спасатели установили автолестницу, по которой поднимался психолог, чтобы поговорить с мужчиной.

В ГУ МЧС по Москве «ВМ» подтвердили, что спасатели работали на месте происшествия.

В столичном Дептрансе сообщили, что в связи с инцидентом на Крымском мосту на внешней стороне Садового кольца было перекрыто три полосы движения в сторону Ленинского проспекта из четырех.

В скором времени спасателям удалось уговорить мужчину спуститься. В размещенной в Сети трансляции с места происшествия было видно, как «высотнику» передали деньги.

Видео: Telegram / SHOT

По данным Telegram-канал Baza, забравшегося на мост мужчину зовут Умар. В 2019 году он уже проделывал то же самое. Тогда свой поступок мужчина объяснял тем, что его начальница не выплачивает ему зарплату, в то время как ему нужно кормить четверых детей.

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