Обвиняемым по делу об ограблении ветерана Пронина продлили арест

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Суд продлили арест двум фигурантам дела о хищении 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина. Об этом во вторник, 25 января, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя и продлил подсудимым Р. Алимирзаеву и А. Конькову срок содержания под стражей до 13 июля 2022 года, — рассказала представитель ведомства.

По ее словам, рассмотрение уголовного дела о мошенничестве, совершенном в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина началось 25 января.

Похищение денег у 96-летнего ветерана ВОВ

29 мая 2021 года на домашний номер ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) 96-летнего Василия Пронина поступил звонок от человека, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу якобы для задержания с поличным мошенника.

Доверчивый и добродушный ветеран поверил преступнику и выполнил его указания. Однако уже после передачи денег пожилой человек понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Дело получило широкий общественный резонанс. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под свой контроль. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с кражей денег у ветерана «чудовищной».

В начале июня подозреваемые в хищении денег у ветерана были задержаны и арестованы.

10 января Людмила Нефедова сообщила, что московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух фигурантов дела о хищении 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана. По словам Нефедовой, обвиняемыми по данному делу проходят 27-летний житель Подмосковья и 28-летний липчанин.

17 января стало известно, что правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении двух мошенников, похитивших у 96-летнего ветерана 400 тысяч рублей. Фигуранты обвиняются в четырех эпизодах хищения денежных средств в крупном размере у столичных пенсионеров.