Назван овощной сок, способный понизить кровяное давление
Морковный сок способен понизить кровяное давление. Об этом сообщило издание Express.
В исследовании полезных свойств овощного напитка приняли участие 2195 человек. Морковный сок частично нейтрализовал влияние соли на организм, которая зачастую вызывает гипертонию.
— Морковный сок помогает с кровяным давлением. Анализ показывает, что он понижает систолическое и диастолическое давление, — уточнили в Express.
Автор материала Харриет Уайтхед также посоветовал сократить потребление алкоголя и кофе, а также отказаться от курения.
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