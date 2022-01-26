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Назван овощной сок, способный понизить кровяное давление

Георгий Соланович

Сюжет: 

Еда
Общество
Назван овощной сок, способный понизить кровяное давление
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Морковный сок способен понизить кровяное давление. Об этом сообщило издание Express.

В исследовании полезных свойств овощного напитка приняли участие 2195 человек. Морковный сок частично нейтрализовал влияние соли на организм, которая зачастую вызывает гипертонию.

— Морковный сок помогает с кровяным давлением. Анализ показывает, что он понижает систолическое и диастолическое давление, — уточнили в Express.

Автор материала Харриет Уайтхед также посоветовал сократить потребление алкоголя и кофе, а также отказаться от курения.

26 января стало известно, что стремление заразиться коронавирусом, недосып и неправильное потребление еды являются причинами бессознательного разрушения человеком собственного организма. Эксперты считают, что многие люди специально стараются заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса, чтобы выработать антитела и больше не беспокоиться о болезни. В ВОЗ сражу же заявили, что подобные действия чрезвычайно опасны для здоровья.

Консервированные овощи, которые не содержат крахмала, могут провоцировать возникновение рака желудка. К такому выводу пришли ученые из Всемирного фонда исследования рака.

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