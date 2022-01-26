Мать погибшего на сцене Большого театра артиста получила миллион рублей

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Мать погибшего на сцене Большого театра артиста Евгения Кулеша получила компенсацию от Фонда социального страхования в размере миллиона рублей. Об этом в среду, 26 января, сообщил ее адвокат Андрей Алешкин.

— Мать Евгения Кулеша получила один миллион рублей от Фонда социального страхования. Считаю, что семья получила максимально возможные выплаты, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, виновника случившегося должен установить Большой театр. Оснований для судебного разбирательства не обнаружено.

Также 1,5 миллиона рублей компенсации мать Кулеша получила от Большого театра. Самого Евгения Кулеша Госинспекция по труду Москвы признала виновным в инциденте, потому что он находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести.

В субботу, 9 октября 2021 года, сообщалось, что на сцене Большого театра во время премьеры оперы «Садко» театральная декорация насмерть придавила одного из актеров. Погибший Евгений Кулеш пошел не в ту сторону во время спуска декорации, что и стало предполагаемой причиной трагедии.

Из-за происшествия премьеру оперы отменили. Позже в театре подтвердили смерть артиста. По данному факту СК проводит проверку.

Московская прокуратура также инициировала проверку по факту случившегося.

После Большой театр принял решение отменить запланированный на 10 октября показ оперы «Садко» из-за произошедшей днем ранее трагедии.