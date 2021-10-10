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Показ оперы «Садко» 10 октября отменили в Большом театре после трагической гибели актера

Илья Ашуров

Общество
Показ оперы «Садко» 10 октября отменили в Большом театре после трагической гибели актера
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Большом театре отменили запланированный на 10 октября показ оперы «Садко» после произошедшей днем ранее трагедии. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщили в пресс-службе театра.

— Большой театр принял решение об отмене спектакля «Садко» 10 октября в 19:00, — цитирует сообщение ТАСС.

Также организаторы принесли извинения зрителям и отметили, что билеты можно вернуть в кассе театра.

До этого народный артист России Николай Цискаридзе обвинил руководство Большого театра в смерти актера. По его словам, гибель актера Евгения Кулеша является следствием плохой работы руководителей культурного учреждения.

9 октября сообщалось, что на сцене Большого театра во время премьеры оперы «Садко» театральная декорация насмерть придавила одного из актеров. Погибший Евгений Кулеш пошел не в ту сторону во время спуска декорации, что и стало предполагаемой причиной трагедии.

Из-за происшествия премьеру оперы отменили. Позже в театре подтвердили смерть артиста. По данному факту СК проводит проверку.

Московская прокуратура также инициировала проверку по факту случившегося.

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