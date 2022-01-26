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Лавров рассказал о новых шагах после получения ответов по гарантиям безопасности

Полина Долганова

Политика
Лавров рассказал о новых шагах после получения ответов по гарантиям безопасности
Фото: МИД РФ

Предложения Министерства иностранных дел России и других ведомств о дальнейших шагах, которые будут направлены президенту страны Владимиру Путину, будут зависеть от ответа Соединенных Штатов на российские инициативы по гарантиям безопасности. Об этом в среду, 26 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— В зависимости от содержания этого ответа, который ожидается на этой неделе, мы будем готовить совместно с нашими коллегами из других ведомств предложения президенту о дальнейших шагах, — цитирует министра РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

10 января в Женеве завершились российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

12 января заседание Совета Россия — НАТО прошло в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО.

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