Онищенко объяснил, можно ли заразиться коронавирусом через посылку

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Заразиться коронавирусом через посылку можно, но это не доминирующий путь его распространения. Об этом в среду, 26 января, заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

— Конечно, теоретически эта возможность есть, но она не доминирующая, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что главными способами борьбы с COVID-19 остаются ношение масок и вакцинация.

До этого Онищенко заявил, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» в Российской Федерации в настоящее время начинает доминировать, рост заболеваемости будет наблюдаться и далее.

В свою очередь глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что штамм коронавируса «омикрон» не станет завершением пандемии. Он заявил, что из-за быстрого распространения этого штамма повышается вероятность возникновения следующего, который будет устойчив к существующим вакцинам. Чтобы этого избежать, необходимо привить 75–80 процентов населения России, считает эксперт.

Недавно Гинцбург призвал привить от COVID-19 десять миллионов детей за полгода. Глава Центра Гамалеи считает, что прививать детей совершенно необходимо. Минздрав обладает возможностями резко увеличить госзаказ на препарат, отметил он.