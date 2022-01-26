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США выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу

Полина Долганова

Общество
США выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу
Фото: РИА Новости

Соединенные Штаты выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу для прохождения тренировок перед полетом на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос».

— США выдали космонавту Роскосмоса Николаю Чубу въездную визу, — говорится в сообщении корпорации в социальной сети «ВКонтакте».

До этого, 22 января, Чубу отказали в американской визе без объяснения причин. Уточнялось, что Чуб должен был прилететь в Штаты для тренировок в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Это нужно для ознакомления с американским модулем МКС. Иностранные космонавты в свою очередь тренируются в Центре подготовки имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке для ознакомления с российским сегментом станции.

Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что отказ США выдавать визу российскому космонавту Николаю Чубу для тренировок в Космическом центре имени Линдона Джонсона является опасным прецедентом для сотрудничества на МКС.

Чуб вошел в дублирующий состав экспедиции МКС-68 и полетит на станцию в сентябре 2022 года на корабле «Союз МС-22». Весной 2023 года космонавт еще раз направится на МКС на корабле «Союз МС-23» в основном составе экипажа экспедиции МКС-69.

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