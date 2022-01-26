Грабитель похитил телефон у пассажирки метро и был пойман спустя несколько часов

Фото: Скриншот видео МВД

Россия, Москва, метро Трубная Карта всех событий

В столице полиция задержала мужчину, ограбившего пассажирку метро, спустя несколько часов после преступления. Об этом в среду, 26 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В вечернее время грабитель выхватил мобильный телефон из рук 42-летней женщины в вагоне на станции «Трубная». После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшая обратилась в полицию, заявив об ущербе в 12 тысяч рублей.

Момент ограбления попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: МВД РФ

Спустя несколько часов похитителя удалось задержать.

— Задержанным оказался 37-летний уроженец ближнего зарубежья. Похищенное имущество изъято и в установленном порядке будет возвращено законной владелице, — рассказали в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

До этого сообщалось, что на юго-востоке столицы мужчина ограбил курьера, похитив у него два смартфона стоимостью порядка 180 тысяч рублей. Впоследствии грабителя задержали.