Эксперт рассказал, как будут встречать Новый год в Китае

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Эксперт по внутренней и внешней политике КНР Николай Вавилов рассказал об особенностях встречи Нового года или «праздника весны» в Китае.

Китайский Новый год привязан к лунному календарю, он наступает в день зимнего новолуния после завершения полного лунного цикла. В 2022 году официально Новый год в Поднебесной будут праздновать с 31 января по 6 февраля.

Эксперт отметил, что китайцы чтят семейные традиции и продолжают отмечать праздник по лунному календарю. Для них это важный семейный праздник.

К встрече Нового года в КНР начинают готовиться за месяц. Елки в Китае ставят редко, их можно увидеть в торговых центрах и гостиницах, как дань европейской моде. Вавилов заметил, что в южной части Китая иногда ставят посреди комнаты украшенное мандариновое деревце.

По словам эксперта, традиционное новогоднее блюдо у китайцев — пельмени с разнообразными начинками, передает ФАН.

21 января стало известно, что демонтаж новогодних елей завершили в Москве. Другие световые конструкции — тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары — останутся на улицах, площадях, в парках и скверах до весны.