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Карантин из-за обнаружения птичьего гриппа в Парке Горького ввели в центре Москвы

Евгений Белоусов

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Карантин из-за обнаружения птичьего гриппа в Парке Горького ввели в центре Москвы
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Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Из-за выявления птиц с симптомами птичьего гриппа в Парке Горького на территории нескольких районов Москвы введен карантин. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ был опубликован в среду, 26 января, на официальном портале мэра.

Согласно документу, очагом эпизоотическим очагом является домик для лебедей Малого Голицынского пруда на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.

Карантин вводится на территории следующих районов: Якиманка, Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской, Мещанский, Красносельский, Басманный, Таганский, Замоскворечье, Южнопортовый, Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный, Котловка, а также Академический, Гагаринский, Раменки и Дорогомилово.

До окончания карантина на территории этих районов запрещается лечение больных птиц, убой птиц с целью получения от них продуктов убоя, снятие пера и пуха с павших птиц и так далее, выгульное содержание птиц, а также вывоз продуктов убоя птиц и иной продукции птицеводства.

Карантин продлится до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц, говорится в документе.

До этого сообщалось, что специалисты управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям обнаружили в партии турецких мандаринов вредителя — фруктовую муху, являющуюся карантинным объектом.

Вредителя обнаружили на фитосанитарном контрольном посту. Подчеркивается, что муха была жива. Ее состояние подтвердила экспертиза.

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