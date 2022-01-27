«Принцип неделимой безопасности»: Медведев назвал единственный способ избежать войны

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Договоренности являются единственным способом избежать войны, однако массы продолжают спекулировать на теме эскалации. Кто-то делает это по незнанию, а кто-то — из политических интересов. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

— Здесь очевидно, что самая главная и единственная возможность — это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности… — пояснил политик.

Он также добавил, что заявления американских политиков о том, что Россия и США могут обменяться ударами ядерным оружием, «даже комментировать не хочется».

Медведев также назвал таких спикеров «маразматическими стариками», передает РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также должны обязаться не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

26 января МИД России подтвердил, что посол США в Москве Джон Салливан передал замглавы российского дипломатического ведомства Александру Грушко ответ по гарантиям безопасности.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс призвал Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии.

Глава Госдепа Энтони Блинкен при этом уточнил, что ответ США на предложения России по безопасности был скоординирован с Украиной и союзниками.